Incontro con l'autore: la letteratura all’Anglicana con il plesso Montale di Bordighera dell’ISISS fermi-Polo-Montale

Si sono conclusi venerdì scorso gli incontri con l’autore, ideati dalle professoresse Debora Perra e Federica Lorenzi, con la preziosa collaborazione musicale del professor Luca Schiappacasse, docenti del plesso Montale di Bordighera dell’ISISS Fermi-Polo-Montale. La rassegna, ormai giunta al terzo anno, è stata possibile anche nel 2025 soprattutto grazie alla generosa collaborazione del Comune di Bordighera, che ha offerto la prestigiosa ex Chiesa Anglicana come location per ogni incontro.

Il pomeriggio di venerdì scorso è stato animato dal racconto del libro 'Il telegrafista di Margherita', il soggiorno a Bordighera della regina con le due autrici, Silvia Alborno e Carmen Ramò, e i discendenti dei personaggi locali che hanno fatto la storia dell’internazionale cittadina del Ponente ligure tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX. Il piccolo libro (ricco di immagini, fotografie, cartine realizzate appositamente) racconta della Regina Margherita, attraverso la storia di persone comuni la cui vita si è intrecciata in vario modo con i grandi protagonisti di un’epoca ormai lontana. La presentazione ha restituito ai presenti il bel mondo che animava Bordighera in quell’atmosfera incantata tra la Belle Époque e i ruggenti anni Venti.

La giornata si è conclusa con il firma copie, grazie al prezioso intervento della libreria 'Amico Libro' di Bordighera che ha dato la possibilità di acquistare in loco il volume.