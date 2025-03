Nuovi guai giudiziari per l'ex Governatore Giovanni Toti e per l'Assessore alla Protezione Civile Giampedrone

Nuovi guai giudiziari per l'ex governatore della Liguria Giovanni Toti ma anche per l’attuale Assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Entrambi sono indagati per truffa ai danni dello Stato. Nel fascicolo aperto dalla Procura di La Spezia ci sarebbe un contratto a Davide Marselli, gestore di uno stabilimento balneare di Ameglia, che i due frequenterebbero secondo la procura gratuitamente. In pratica Marselli non avrebbe mai svolto i compiti per i quali era stato assunto.

La difesa ha asserito che Toti e la sua famiglia ha sempre regolarmente pagato ogni presenza nello stabilimento e sono regolarmente tracciabili.

L’Assessore Giampedrone ha dichiarato: "Non sono a conoscenza di nessun procedimento a mio carico, se non per aver letto, con non poco stupore, le agenzie di stampa che mi riguardano. Se la vicenda, come mi pare di capire, verte sul contratto di lavoro di un collaboratore territoriale di segreteria politica, non vedo alcun profilo illecito, trattandosi di un contratto di lavoro predisposto e verificato puntualmente, come per tutti gli altri collaboratori con la stessa mansione, dagli uffici regionali”.