Ladri in azione a Ventimiglia. Sembra che nella notte ignoti siano riusciti a scassinare ed entrare in due noti ristoranti sul lungomare per rubare ciò che vi era all'interno.

In uno dei locali pare che abbiano portato via anche una bicicletta elettrica. Non è la prima volta che si verificano episodi simili. Infrazioni e furti sono ormai all'ordine del giorno.

Scatta così l'allerta sui social con raccomandazioni di prestare attenzione e fare prudenza.