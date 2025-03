Santo Stefano al Mare, emessa ordinanza comunale per prevenire l’infestazione dalla processionaria

È stata emessa questa mattina dall’amministratore comunale un’Ordinanza, al fine di prevenire l’infestazione da processionaria, in quanto è stata rilavata la presenza di esemplari nel territorio comunale. “È importante intervenire celermente - Commenta il Sindaco Pallini - per contrastare la diffusione delle processionarie, in quanto possono avere effetti negativi sulla salute delle persone, in particolare dei soggetti sensibili, sono pericolose per gli animali di affezione e sono nocive per alcune specie arboree. L’Ordinanza è, quindi, necessaria, per proteggere la salute pubblica e la sicurezza ambientale".

Il documento prevede che l'Amministrazione Comunale provveda all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche. Affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari. Quindi, viene ordinato ai proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionarla del Pino (Traumatocampa pityocampa), Processionarla della Quercia (Thaumetopoea processionea) e di Euproftide (Euproctis chsysorrhoea-Linnaeus). Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia per la processionaria.

Le spese degli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati ed è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale. In caso di inadempienza alle disposizioni, verranno applicate delle sanzioni.