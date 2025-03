Bordighera: scontro tra un mezzo pesante ed un'auto sulla A10, un ferito

Scontro tra un mezzo pesante ed un'auto, questo pomeriggio poco prima delle 17.30 sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia, tra Bordighera e Sanremo in direzione della città dei fiori.

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti e, ad avere la peggio il conducente dell'auto, rimasto incastrato all'interno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo che hanno estratto l'uomo dal mezzo. È stato quindi preso in consegna dai medici del 118 e da un'ambulanza, che lo ha portato in ospedale a Sanremo, in codice rosso di massima gravità.

L'autostrada non è mai stata chiusa al traffico che, seppur rallentato e abbastanza scarso in quel momento, ha visto le auto transitare sulla corsia di sorpasso mentre i soccorsi erano in corso su quella di marcia.

Sul posto anche la Polizia Stradale e i tecnici della A10.