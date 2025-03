Ventimiglia celebra la Giornata internazionale della donna, Raco: "Un'occasione di riflessione, memoria e impegno"

"Questa data, simbolo di un lungo percorso di battaglie, è l’occasione per ricordarci che le conquiste, che oggi diamo per scontate, sono il frutto di anni di lotta. Le donne che ci hanno preceduto hanno lottato per il diritto di voto, per la parità salariale, per il diritto alla salute e all'istruzione, per il diritto di essere libere, sicure e rispettate nella loro identità e nelle loro scelte. Le donne , oggi, però, troppo spesso sono vittime di violenza fisica, psicologica ed economica. Non possiamo accettare che il tasso di femminicidio in Italia sia ancora così alto. Non possiamo tacere di fronte a una società che continua a considerare la donna come un obiettivo facile di pregiudizi e stereotipi" - sottolinea l'assessore Raco - " Oggi vogliamo ricordare e celebrare la forza delle donne. La forza delle donne che ogni giorno, con coraggio, affrontano le sfide che la società e la cultura impongono loro. La forza delle donne che lottano per i propri diritti, per la libertà, per una giustizia che riconosca la loro dignità. La forza delle donne che, in ogni angolo del mondo, stanno trasformando la politica, l'economia, la cultura, portando avanti un cambiamento positivo e concreto".

"Oggi, 8 marzo, ci ritroviamo insieme per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, una giornata di riflessione, di memoria e di impegno . Una giornata che ci invita a celebrare i progressi ottenuti nella lotta per l'uguaglianza di genere ma anche a riconoscere le sfide che ancora oggi le donne affrontano in tutto il mondo" - dice l'assessore ai servizi sociali e politiche di inclusione e di genere a Ventimiglia e segretario di un movimento femminile attivo a livello nazionale per promuovere la parità di genere Milena Raco in occasione della Giornata internazionale della donna.

"In questa giornata, rinnoviamo il nostro impegno a lavorare affinché ogni donna, indipendentemente dal suo percorso, dalla sua cultura, dalla sua età, dalla sua condizione sociale, possa vivere una vita libera da violenza, discriminazioni e pregiudizi. Rinnoviamo l'impegno a costruire una società che valorizzi il contributo di ogni donna, dove nessuna venga lasciata indietro, dove la parità di genere non sia un ideale ma una realtà concreta" - mette in risalto Milena Raco - "Abbiamo bisogno di politiche che promuovano l'inclusione, la partecipazione e la parità in ogni ambito: dal lavoro all'educazione, alla politica e alla famiglia. Ogni donna ha il diritto di essere ascoltata, di esprimere la propria opinione, di prendere decisioni per sé stessa e per la propria vita. Ogni donna ha il diritto di sentirsi sicura, di essere rispettata e di avere le stesse opportunità degli uomini".

"In conclusione, oggi non è solo una giornata per celebrare. È una giornata per rinnovare il nostro impegno" - afferma Raco - "Impegno a lavorare ogni giorno, come individui, come collettività e come istituzioni, per costruire un futuro in cui la parità di genere non sia solo un obiettivo ma una realtà vissuta. Ogni passo che faremo verso una società più equa, più giusta, sarà un passo che ci porterà più vicini al rispetto e alla dignità per tutte le donne. Perché quando le donne sono libere, quando le donne sono forti, quando le donne sono uguali, tutta la società ne beneficia. Grazie a tutte le donne che, con coraggio e determinazione, continuano a lottare. Oggi, e ogni giorno, siamo con voi. Buona Giornata Internazionale della Donna a tutte".