Sono stati completamente ripristinati i tratti danneggiati del marciapiede di via Bartolomeo Asquasciati, che da piazza Colombo conduce in via Roma, dove alcune piastrelle risultavano dissestate con conseguente rischio per i pedoni.

Sul posto è intervenuta la squadra di operai del Comune che ha riportato in sicurezza l’intero il marciapiede sostituendo le piastrelle rotte o mancanti ed armonizzandole con i tombini presenti.