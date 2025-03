Crisi occupazionale e difficoltà di crescita per le imprese: Confartigianato Imperia lancia l'allarme

Nel panorama economico della provincia di Imperia, le imprese continuano a fronteggiare una situazione complessa caratterizzata dalla scarsità di aziende, dalle dimensioni ridotte delle realtà esistenti e da un sistema fiscale e burocratico che rende sempre più difficoltosa la crescita. A denunciare la situazione è Donatella Vivaldi, Presidente provinciale di Confartigianato Imperia, che evidenzia le problematiche di un sistema in cui il costo del lavoro, rispetto ad altri paesi europei, risulta estremamente gravoso.

"Le aziende del nostro territorio stanno vivendo un momento critico. Le difficoltà burocratiche e fiscali si sommano alla carenza di manodopera qualificata, rendendo sempre più difficile investire sul futuro e garantire una stabilità economica a lungo termine", afferma Vivaldi.

Secondo Excelsior per il mese di febbraio 2025, le assunzioni complessive nella provincia sono state 1.010, con un calo del 4,7% rispetto all'anno precedente. Ancora più preoccupante il dato relativo al trimestre febbraio-aprile, che registra una riduzione del 10,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le figure più cercate sono nella ristorazione (con una richiesta di 180 unità), nei servizi di pulizia (120) e nelle vendite (90).

Un altro aspetto critico è la difficoltà di reperire personale: il 51% delle figure richieste dalle aziende risulta difficile da trovare, di cui il 31,6% per mancanza di candidati e il 16,4% per una preparazione inadeguata.

Alberto Siccardi, Presidente provinciale delle Imprese di Pulizie di Confartigianato Imperia, sottolinea come il settore dei servizi di pulizia sia tra quelli più colpiti: "Il nostro settore ha una crescente necessità di personale, ma la combinazione tra scarsa disponibilità di candidati e preparazione non adeguata rende difficoltoso il reclutamento. Molte aziende non riescono ad ampliare la loro attività proprio per la mancanza di risorse umane adeguate".

La stessa difficoltà viene riscontrata nel settore della ristorazione, come evidenzia Francesca Debenedetti, Presidente provinciale dei Pubblici Esercizi di Confartigianato Imperia: "La ristorazione sta affrontando un grave problema di reperimento del personale. Troviamo sempre meno giovani disponibili a intraprendere un percorso professionale stabile in questo settore, e ciò complica ulteriormente la gestione delle attività, specialmente nei periodi di alta stagione".

Diego Parodi, Presidente provinciale dei Servizi di Confartigianato Imperia, commenta la situazione per il settore delle vendite: "Anche nel commercio stiamo vivendo un momento critico. I negozi locali, ma anche le attività che offrono servizi in generale, hanno bisogno di addetti qualificati, ma tra chi non si candida e chi non ha le competenze necessarie, le imprese faticano a coprire i ruoli disponibili".

Per cercare di colmare questo gap tra domanda e offerta di lavoro, Confartigianato Imperia supporta il Centro per l'Impiego di Ventimiglia nell'organizzazione del Recruiting Day, previsto per mercoledì 12 marzo 2025 dalle 9 alle 18 presso la sede del CPI in via Lamboglia 13.

L'evento offrirà un'opportunità concreta a lavoratori e aziende: oltre 30 realtà produttive provenienti dalle province di Imperia e Savona, dalla Francia e dal Principato di Monaco saranno disponibili per colloqui di selezione diretti. Saranno presenti anche le Agenzie per il Lavoro, gli operatori dei Centri per l'Impiego, i consulenti Eures e i rappresentanti di France Travail Pro e del Service de l’Emploi de Monaco.

Donatella Vivaldi ribadisce l'importanza dell'iniziativa: "Dobbiamo costruire occasioni concrete per far incontrare domanda e offerta di lavoro. Questo Recruiting Day rappresenta una preziosa opportunità per chi cerca occupazione e per le aziende che faticano a trovare personale qualificato".

I candidati interessati possono consultare le offerte sul portale FormazioneLavoro e candidarsi alle posizioni indicate con la dicitura "RECRUITING DAY 12 MARZO 2025". Il giorno dell'evento, dovranno presentarsi al CPI di Ventimiglia nelle fasce orarie indicate negli annunci, portando con sé un curriculum aggiornato. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 0102893680 o scrivere a servizioaziende.ventimiglia@regione.liguria.it.

Confartigianato Imperia continuerà a lavorare per supportare le imprese e incentivare iniziative che possano stimolare il mercato del lavoro locale, nella speranza di creare un ambiente più favorevole alla crescita e allo sviluppo del territorio.