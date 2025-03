Bordighera, Albanese e Piantoni: "Sondaggio su Ingenito lontano dal nostro modo di fare politica" (Foto)

"Non crediamo che sia stato effettivamente Bassi a promuovere tale iniziativa, ma a prescindere, a noi non serve un sondaggio telefonico per tastare il malcontento dei cittadini, perché ci basta raccogliere quotidianamente le lamentele sul marciapiede, tra la gente" - mettono in risalto i consiglieri del gruppo di opposizione guidato da Massimiliano Bassi - "Negli ultimi giorni troppe volte siamo stati accostati a golpe e trattative di cui noi eravamo totalmente all’oscuro".