Camporosso, mangiano in un ristorante orientale: finiscono al pronto soccorso per intossicazione alimentare

Mangiano in un ristorante orientale e poi stanno male per un'intossicazione alimentare. E' successo a due ragazze che sabato sera hanno cenato in un locale a Camporosso.

Hanno trascorso una tranquilla serata ma il giorno dopo sono state male e così sono finite al pronto soccorso. "Si sono sentite male la domenica, hanno avuto nausea e vomito" - racconta la mamma di una delle due ragazze, E. B. - "Sono state male fino a mercoledì".

Non sono, però, state le uniche a finire al pronto soccorso, nei giorni scorsi anche tante altre persone sono state male per il medesimo motivo dopo aver pranzato o cenato nello stesso ristorante che prepara cucina cinese, giapponese e tailandese accusando anche febbre alta e dolori addominali. E' scattata così un'indagine dell’ufficio igiene dell’Asl1 Imperiese per fare chiarezza su quanto accaduto. L'azienda sanitaria locale sta, inoltre, valutando la possibilità di chiudere temporaneamente il locale fino a quando non si sarà accertata la causa scatenante dei malori.