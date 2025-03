Sistema di videosorveglianza, siglato il contratto: Ventimiglia avrà 130 nuove telecamere (Foto)

Nuovo sistema di videosorveglianza a Ventimiglia. Il sindaco Flavio Di Muro, questa mattina, ha firmato un contratto per la posa di nuove telecamere in città.

"Oggi, con il rappresentante di FGS Impianti, abbiamo siglato il contratto, per un progetto dal valore complessivo di 600.000 euro per la posa di 130 nuove telecamere di ultima generazione. Un investimento epocale, atteso da anni" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "A breve partiranno i sopralluoghi tecnici ed entro la primavera la città sarà dotata di un nuovo e moderno sistema di videosorveglianza collegato alla nuova centrale operativa del comando di polizia locale interconnessa con le altre forze dell’ordine".

"La sicurezza in città è decisamente migliorata ma non abbassiamo la guardia" - sottolinea il primo cittadino - "Con questo impegno confermiamo la nostra linea ferma per garantire serenità, di giorno e di notte, ai ventimigliesi".