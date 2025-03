Camporosso: sabato prossimo al vivaio 'Noaro' secondo incontro di 'Naturalmente amici'

Si terrà sabato prossimo un nuovo appuntamento per i più piccoli (3-14anni), nella sala polivalente del Vivaio Noaro di Camporosso. Sarà il secondo incontro di 'Naturalmente amici' un percorso dedicato alla natura e caratterizzato da attività educative e creative, laboratori, giochi e letture. Ogni sabato verranno affrontati temi differenti e verranno proposte attività diverse per sperimentare attraverso i sensi e tramite la propria creatività.

Sabato scorso un folto gruppo di bambini dai 4 ai 12 anni ha potuto vivere una meravigliosa esperienza legata al tema degli agrumi e molte saranno ancora le scoperte che verranno fatte insieme per appassionarsi ai viventi ed all'ambiente. L’appuntamento, ideato da 'Natura intemelia aps' con la collaborazione dell'atelierista ed educatrice in natura Lorenza Grani, vuole essere un momento per socializzare, divertirsi ed imparare a conoscere la natura attraverso attività e visite agli spazi del vivaio.