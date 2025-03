Ventimiglia, il 'Fermi-Polo-Montale' e Asl1 organizzano corso OSS: studenti superano la prova finale

La quasi totalità degli studenti iscritti al corso sono riusciti a superare la prova finale, dimostrando di aver maturato non solo un buon grado di conoscenze e competenze ma anche un apprezzabile coinvolgimento empatico verso gli utenti bisognosi di cure. Si ricorda che la figura dell’Operatore Socio Sanitario è estremamente carente nella nostra regione e ancor di più nella nostra provincia. Il conseguimento di questa qualifica garantisce, quindi, il successo formativo per gli studenti e la loro potenziale immediata occupabilità in un mercato del lavoro sempre più competitivo e di difficile accesso per i lavoratori non specializzati.