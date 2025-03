Vallecrosia, Quaresima 2025: momenti di preghiera ai Salesiani Don Bosco (Foto)

Momenti di ritrovo, di preghiera e di convivialità verranno proposti dai Salesiani Don Bosco a Vallecrosia in preparazione della Quaresima 2025.

"Nell'anno del Giubileo siamo tutti pellegrini di speranza. Con diverse iniziative ci prepariamo insieme alla Quaresima" - dice don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia - "Il 5 marzo, mercoledì delle Ceneri, durante le sante messe della giornata, alle 7, alle 9 e alle 18, verrà celebrato il rito delle ceneri mentre in oratorio alle 17 e in chiesa alle 10.45 e alle 21 si terrà solamente il rito delle ceneri".

"Inoltre, ogni lunedì alle 20.45 per quindici minuti pregheremo insieme online" - fa sapere don Karim - "Ogni giovedì dalle 17 alle 18 vi sarà l'adorazione eucaristica, ogni venerdì, invece, alle 17.20 e alle 19 è prevista la via Crucis. A seguire, alle 19.45, si terrà la cena del digiuno. Ogni giorno alle 17.30 verrà, invece, recitato il rosario. In questo periodo di Quaresima sono, inoltre, previste diverse iniziative come il cesto della Carità, le confessioni e le benedizioni delle famiglie".