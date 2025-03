L’Orchestra Sinfonica di Sanremo celebra la festa della donna con un concerto dedicato a Rose e Ottilie Sutro e ad Amy Beach

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo celebra la settimana dedicata alla ‘Festa della Donna’ venerdì 7 marzo alle 18:00 al Teatro dell’Opera del Casinò con un concerto - diretto dal M° Facundo Agudin - dedicato alle interpreti e compositrici americane che hanno dimostrato il loro talento artistico, sfidando luoghi comuni e pregiudizi di genere.

Le prime due artiste che saranno ricordate sono Rose e Ottilie Sutro, nate a Baltimora alla fine del XIX secolo. Ebbero la fortuna di avere due genitori musicisti che le incoraggiarono a coltivare la loro passione per il pianoforte facendole studiare a Berlino. La loro carriera fu rapidissima: si imposero sia in Europa che negli Stati Uniti. Nel 1911 furono notate anche dal compositore tedesco Max Bruch che scrisse appositamente per loro il “Concerto per due pianoforti e orchestra op.88” che aprirà la serata di venerdì. Sul palco con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo per eseguire questo concerto il duo pianistico - Fiammetta Tarli e Ivo Varbanov - che dal 2016 si esibisce nei teatri di tutto il mondo.

Il programma proseguirà con la la “Sinfonia in mi minore Gaelic op.32” della compositrice statunitense Amy Beach. Si tratta di un’artista di grande ispirazione, non solo dal punto di vista artistico ma anche per le sue battaglie per affermare il diritto delle donne all’espressione del sé in un’epoca dominata da una società sessista e anti suffragette. La sua infanzia fu caratterizzata dallo scontro continuo tra il suo prodigioso talento musicale, i ruoli di genere prescritti e la disapprovazione dei genitori. Nonostante gli ostacoli, fu la prima donna americana a cimentarsi nella produzione di musica colta e tra i primi compositori americani ad avere successo senza aver studiato in Europa. Divenne la leader dei “Boston Six” e con la sua “Gaelic Symphony”, eseguita dalla Boston Symphony Orchestra nel 1894, divenne la prima donna americana a pubblicare una sinfonia.

Grazie all’autorevolezza musicale così faticosamente conquistata, usò il suo status di decana per sostenere e incoraggiare la carriera di molte giovani artiste emergenti divenendo nel 1924 il primo presidente della Society of American Women Composers.

Per chi desiderasse approfondire il programma e la straordinaria storia di queste artiste e di queste composizioni, dalle 17:30 sarà possibile partecipare a "Invito all’ascolto", un incontro a cura del professor Antonio Secondo, pensato per offrire al pubblico strumenti per un’esperienza di ascolto più consapevole e completa.

I biglietti sono disponibili online su www.sinfonicasanremo.it, presso la cassa del teatro (aperta un’ora prima dell’inizio) e alla biglietteria dell’Infopoint (davanti al Cinema Centrale di Sanremo, aperta ogni martedì dalle 10:00 alle 12:30).

● Biglietto speciale per le donne: 10 euro

● Biglietto unico: 15 euro

● Over 65: 10 euro

● Giovani sotto i 25 anni: ingresso gratuito