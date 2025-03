Bordighera, all'ex chiesa Anglicana la presentazione del libro 'Di Pietra e di Sogno' (foto)

Grazie al Comune di Bordighera, che ha offerto la prestigiosa ex Chiesa Anglicana come location dell’incontro, e con l’impegno organizzativo dei docenti Debora Perra e Luca Schiappacasse del plesso Montale dell'IIS Fermi Polo Montale di Ventimiglia il 27 febbraio scorso si è svolto l’incontro con Luciano Villa che ha presentato il suo libro, Di Pietra e di Sogno, recentemente secondo premio al XIX edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Taranto (categoria libro edito).

Il pomeriggio è stato animato dal racconto del libro, molto originale e variegato nella sua stesura, un romanzo storico, ma anche un giallo con suggestioni gotiche. Il racconto è ambientato nell’entroterra del Ponente ligure a Triora, ha le sue premesse nel III secolo d.C., passa poi fugacemente per la tragica occupazione nazi-fascista, per svilupparsi infine in epoca napoleonica.

La presentazione è stata inframezzata dal prof. Schiappacasse alla chitarra acustica e dalla lettura dialogata di una breve sezione del romanzo ad opera di alcuni alunni della classe 4T dl liceo scientifico OSA e precisamente Giulia La Rocca, Alejandro Llanos, Lorenzo Reforzo, Estefania Urbano, Gabriel Zoccoli; infine il pubblico ha rivolto molte interessanti domande al prof. Luciano Villa e alla fotografa, autrice della copertina del libro, Chiara Mazzocchi che è gentilmente intervenuta alla presentazione.

La giornata si è conclusa con il firma copie, grazie al prezioso intervento della libreria Amico Libro di Bordighera che ha dato la possibilità di acquistare in loco il volume.

Prossimo incontro, sempre all’Anglicana, il 7 marzo con Silvia Alborno e Carmen Ramò che presenteranno Il telegrafista di Margherita.