Vallecrosia, alberi pericolanti e a rischio crollo in via Angeli Custodi: al via l'abbattimento

Garantire sicurezza e incolumità pubblica e privata è l'obiettivo dell'abbattimento urgente degli alberi di proprietà comunale iniziato questa mattina in via Angeli Custodi a Vallecrosia. Le piante erano, infatti, ormai pericolanti e danneggiate in maniera irreversibile.

L'intervento è stato stabilito, con un'ordinanza firmata dal sindaco pro tempore Marilena Piardi, in seguito a un sopralluogo effettuato dall’ufficio Ambiente comunale che ha accertato la necessità di effettuare, con urgenza, l’abbattimento di alcune piante di alto fusto, sei esemplari di “pino domestico”, considerati potenzialmente pericolosi e a rischio cedimento, in corrispondenza dei giardini adiacenti via Angeli Custodi tra i numeri civici 25 e 29.

Da tempo gli alberi risultano pericolanti e pericolosi per i residenti e i cittadini che transitano giornalmente lungo la via. Diverse sono state, infatti, le segnalazioni e le denunce giunte in Comune da parte soprattutto dei residenti per gli innumerevoli danni causati dai pini alle macchine parcheggiate, alle abitazioni vicine e alle tubazioni delle fogne.

Per evitare che gli alberi possano continuare a creare danni e soprattutto cadere, come è successo lo scorso autunno a un pino presente nei giardini pubblici che all'improvviso è precipitato al suolo, fortunatamente senza ferire persone ma ha causato danni materiali, l'abbattimento delle essenze arboree si è reso, perciò, necessario e urgente per evidenti ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica e privata, in quanto le piante insistono su fabbricati destinati alla civile abitazione, su strada pubblica e su un giardino pubblico.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, iniziati oggi e che dovrebbero terminare domani, in totale sicurezza la polizia locale ha istituito provvisoriamente il divieto di sosta e il divieto di transito in via Angeli Custodi, tra i numeri civici 29 e 19, fino alla conclusione dell'intervento sul verde pubblico.