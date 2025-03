Donne e leadership: ‘Donna impresa’ di Confartigianato rilancia il dibattito sull’imprenditoria femminile

In occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, la Confartigianato di Imperia ha proposto un incontro tra le sue imprenditrici nel quale ha affrontato alcune tematiche, tra cui la volontà di porre l’attenzione sulle sfide e sulle opportunità che caratterizzano l'imprenditoria femminile oggi: il superamento degli stereotipi di genere, l'accesso alle risorse finanziarie e la conciliazione tra vita lavorativa e personale.

A livello globale, il raggiungimento della parità di genere nei ruoli decisionali rimane una sfida aperta. Secondo il Global Gender Gap Report 2023 del World Economic Forum, le donne occupano solo il 32% delle posizioni manageriali a livello mondiale. Nonostante i progressi compiuti, il soffitto di cristallo persiste, rendendo difficile per molte donne l'accesso ai vertici aziendali e istituzionali.

A livello nazionale, nel 2023 le donne rappresentano circa il 30% degli imprenditori italiani. Tuttavia, gli stereotipi di genere incidono fortemente sulle opportunità di carriera: le donne vengono spesso percepite come più fragili, meno assertive e più inclini alla cura, mentre gli uomini sono associati a tratti come la competitività e la razionalità. Le donne che adottano uno stile deciso sono spesso percepite come aggressive, mentre coloro che prediligono un approccio più collaborativo vengono considerate deboli o inadatte a ruoli di comando.

Al 31 dicembre 2023, le imprese femminili nella provincia di Imperia ammontano a 5.748, rappresentando il 23% del totale delle imprese registrate. Nonostante una diminuzione di 156 unità rispetto all'anno precedente (-2,6%), l'incidenza delle imprese guidate da donne nel nostro territorio supera la media nazionale del 22,2%.

Questa situazione evidenzia una vocazione femminile all'imprenditorialità, che spesso si accompagna a una forte resilienza nell'affrontare le difficoltà. Tuttavia, le imprenditrici locali devono confrontarsi con sfide aggiuntive legate alla gestione della famiglia e alla carenza di strutture di supporto, come asili nido e servizi di assistenza agli anziani. Le donne, spesso responsabili della gestione familiare, si trovano a dover equilibrare i loro impegni tra attività professionale e doveri domestici, il che può rappresentare un freno alla crescita imprenditoriale.

La Presidente provinciale del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imperia, Paola Ratuis, sottolinea l'importanza di sostenere l'imprenditoria femminile attraverso iniziative concrete: "Le donne imprenditrici dell'imperiese dimostrano quotidianamente determinazione, competenza e resilienza. Dobbiamo promuovere una cultura imprenditoriale, che riconosca e valorizzi il contributo unico delle donne allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. Le donne devono essere messe nelle condizioni di poter sviluppare il proprio potenziale senza dover scegliere tra carriera e famiglia. Occorrono misure strutturali che garantiscano reali pari opportunità, a partire dal sostegno alla maternità e alla conciliazione vita-lavoro".

Ratuis evidenzia inoltre gli ostacoli che molte donne incontrano nel loro percorso imprenditoriale: "La mancanza di fondi per l’accesso a strutture di sostegno alla famiglia, la loro scarsità, disuguaglianza nell’accesso al credito. Per affrontare queste problematiche e per individuare soluzioni, Confartigianato lancia un appello alle istituzioni politiche affinché venga inserita tra le priorità delle loro agende, sia a livello nazionale che a livello locale, le iniziative a supporto della famiglia, come forme di sostegno per l’accesso ad asili nido e RSA; accesso agevolato al credito; strumenti di tutela per le persone fragili e per le donne che si trovano a dover conciliare il lavoro con la cura della famiglia. Confartigianato Imperia Movimento Donne Impresa rinnova il suo impegno nel supportare le imprenditrici attraverso iniziative di formazione, networking e sensibilizzazione, con l'obiettivo di creare un ambiente economico più equo e prospero per tutti. È fondamentale creare un ecosistema che supporti le donne nel loro percorso imprenditoriale".