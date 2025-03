Ventimiglia, biglietti e abbonamenti RT per residenti over 67: domande da presentare allo sportello nell'ex tribunale

Da lunedì al venerdì sarà possibile presentare domanda presso lo sportello del cittadino al Palazzo dell'ex Tribunale in via XX Settembre a Ventimiglia per richiedere gli 80 biglietti singoli nominativi per il trasporto pubblico locale del valore di 1,50 euro cadauno, ciascuno della durata di validità pari a 100 minuti.

Un contributo economico che il comune di Ventimiglia erogherà ai cittadini residenti di età superiore a 67 anni, in possesso di ISEE ordinario inferiore o uguale a 15.000,00 euro, che ne presenteranno richiesta.

"Il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 13, sarà possibile presentare la domanda per 80 biglietti RT per i cittadini di 67 anni compiuti e con un ISEE pari o inferiore ai 15.000 euro" - ricorda l'assessore ai Servizi Sociali e Trasporto Pubblico locale Milena Raco - "Sarà, inoltre, possibile presentare la domanda per avere un abbonamento RT gratuito se in possesso di certificazione di invalidità ed ISEE pari o inferiore a 15000 euro. Si ricorda di presentarsi sempre muniti di carta di identità e codice fiscale in corso di validità".