Sanremo ricorda l’eccidio dei partigiani di Bajardo: commemorazione a Villa Junia (Foto)

Nel corso della mattinata si è svolta a Villa Junia, in Corso Inglesi a Sanremo, la commemorazione dell’eccidio dei partigiani di Bajardo, avvenuto nel gennaio e febbraio del 1945.

L’iniziativa, organizzata dalla sezione ANPI di Sanremo, ha ricordato il sacrificio di coloro che persero la vita nella lotta per la libertà, insieme a una vittima civile. Tra i presenti il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, il vice Fulvio Fellegara, l'assessore Enza Dedali e altri componenti del consiglio comunale. Per l'Anpi erano presenti la presidente Amelia Narciso e l'ex partigiano Gustavo Ottolenghi. Anche rappresentanti delle forze dell'ordine sono intervenute per la cerimonia.

Durante l'evento è stato reso omaggio ai partigiani fucilati per mano nazi-fascista in due tragici episodi avvenuti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro: il 24 gennaio 1945 furono giustiziati Gio Batta Laura (“Paolo”), Luigi Laura (“Gino”), Mario Laura (“Mario”), Silvio Laura (“Antonio”) e Silvestro Polizzi, quest’ultimo una vittima civile. Successivamente, il 12 febbraio 1945, subirono la stessa sorte Renato Borgogno (“Caminito”) e Francesco Donchio (“Franz”).