Calano i decessi in Liguria, sono il 2% in meno rispetto al 2023

Sono stati 20.966 i decessi nel 2024 in Liguria, in calo del 2 per cento rispetto ai 21.400 dell'anno precedente. Lo rileva l'Istat con i dati sui decessi in Italia.

Per la prima volta nell'ultimo quindicennio la Liguria è scesa sotto la quota dei 21mila confermando il ritorno ai livelli di mortalità pre-covid: il picco si è registrato nel 2020 con 25.827 morti.

Si muore di più durante l'inverno e nel mese più caldo dell'estate: sono stati 1.995 i decessi a dicembre, 2.201 a gennaio, 1.688 a febbraio e 1.940 ad agosto. Nei restanti mesi i decessi sono stati: 1.661 di marzo, 1.589 ad aprile, 1.555 a maggio, 1.499 a giugno, 1.668 a luglio, 1.637 a settembre, 1.758 a ottobre e 1.775 a novembre.

La Liguria si attesta al 3,2 per cento dei 648.617 decessi registrati a livello nazionale. Le tre prime cause di morte restano le malattie circolatorie, quelle respiratorie e i tumori.