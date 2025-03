Sanremo, inaugurato al Grand Hotel & Des Anglais di Sanremo lo Smoky Blinders Cigar Club

È stato inaugurato nei giorni scorsi, nel magnifico contesto del Grand Hotel & Des Anglais di Sanremo, lo Smoky Blinders Cigar Club, il primo club affiliato al CCA (Cigar Club Association) dell’estremo Ponente Ligure.

“Lo spirito - racconta Stefano Bonsignore, presidente e fondatore del club, e titolare della tabaccheria specializzata Babalù - è quello di unire gli appassionati e tutti coloro che si vogliono avvicinare all’affascinante mondo del fumo lento. Quello del sigaro, diversamente da come spesso siamo portati a pensare, non è un mondo inavvicinabile. Con questa convinzione abbiamo creato il club: per vivere con leggerezza e semplicità la nostra passione; senza prendersi troppo sul serio, ma allo stesso tempo proponendo appuntamenti di qualità con prodotti d’eccellenza e momenti culturali di livello. Da qui anche l’idea del nome, Smoky Blinders, che gioca prendendo in prestito il titolo di una nota serie televisiva.”

Per l’occasione speciale è stato proposto il sigaro Ramon Allones Noellas. Prodotto “Exclusivo Italia” in un totale di 4500 giare numerate per festeggiare il ventesimo anniversario di Diadema, distributore esclusivo di Habanos S.A. in Italia, e fondata anche grazie al contributo di Luca Gargano. Grande appassionato dei Caraibi e dei suoi prodotti, è tra i personaggi più influenti e rivoluzionari nel mondo del rum a livello internazionale. È infatti patron di Velier, storico importatore e distributori di alcolici, con sede a Genova.

“Ispirandoci a questa storia, fatta di episodi entrati nella leggenda che vedono Gargano protagonista, abbiamo deciso di abbinare il Ramon Allones Noellas con un Vieux Sajous, distillato ad Haiti nel 2019 e invecchiato in loco per 5 anni in un mix di 12 barili ex-rum misti che includono anche Mount Gay, Hampden e Caroni; e 9 barili ex-whisky misti tra Benriach e Jack Daniels. Un rum innovativo ed unico, imbottigliato da Velier. Abbiamo così voluto dare lustro e rendere onore a due eccellenze nel panorama nazionale e internazionale nate e sviluppatesi nel nostro territorio, la Liguria. Parlo appunto di Velier e Diadema, legate attraverso la loro storia."

Ospite speciale e gradito della serata è stato Angelo Canessa, Mixology Manager dell’azienda genovese, al fianco di Gargano durante le sue avventure nel mondo dei distillati. “Il rum che abbiamo bevuto - ha commentato - è il vero valore aggiunto di Velier: non un mero imbottigliatore o selezionatore, ma il custode e firmatario di un vero e proprio concetto di co-bottling. Insieme ai produttori e per i produttori stessi, imbottigliamo distillati che sono la massima rappresentazione di un territorio. Questa sera abbiamo visto l’evoluzione di uno spirito bianco, il Clarin, che diventa Vieux, invecchiato. Ma non solo.”

Canessa, in occasione dell’inaugurazione, ha voluto infatti omaggiare il club di una bottiglia di Habitation Velier Providence 2020 Haiti Pure Single Rhum, prodotto dalla distilleria di Port au Prince nata nel 2019 dall’incontro e dall’amicizia della famiglia Linge-Barbancourt con Luca Gargano e la Velier. Un'iniziativa che ha lo scopo di riportare ad Haiti la distillazione discontinua usando un alambicco Müller. “Un progetto storico, ma al contempo futuristico, radicato in un territorio unico e che speriamo tracci il futuro del rum e della distillazione nei Caraibi,” ha raccontato Canessa durante la serata che si è conclusa con la consegna delle tessere ai primi associati.

A condurre la degustazione dei due rum è stato Simone Parisi degustatore ufficiale AIS.

Lo Smoky Blinders Cigar Club è un’associazione culturale senza fine di lucro. I membri del direttivo sono: Stefano Bonsignore (presidente), Simone Parisi (vice presidente e segretario), Alessio Rossi (tesoriere), Joseph Murachelli (consigliere), Igor Crestale (consigliere).

“Nei prossimi mesi saranno molte le iniziative e proseguiremo anche con il tesseramento di chi volesse far parte di questa nuova e bella avventura. Per chi volesse maggiori informazioni può contattarci attraverso la nostra pagina Instagram: @smoky_blinders_cigar_club,” conclude il presidente Stefano Bonsignore.