Ventimiglia: incidente al'altezza della frontiera. Due feriti trasportati al ps (Foto)

Nel corso della serata si è verificato un incidente a Ventimiglia in zona frontiera, nella galleria Balzi Rossi, che ha visto coinvolti due veicoli che, in circostanze ancora da ricostruire, sono rimasti coinvolti in un sinistro all'interno del tunnel. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze della croce azzurra di Vallecrosia, l'automedica Alfa 3 della croce verde e la polizia locale. Nelle prime operazioni di soccorso ha fornito assistenza anche personale francese dei vigili del fuoco. Un incidente che come si può immaginare ha generato non pochi problemi alla viabilità.

In seguito al primo intervento e alla stabilizzazione dei feriti, operazioni in cui è stato importante l'intervento proprio dei vigili del fuoco, i mezzi di assistenza medica hanno trasportato due persone al pronto soccorso in codice giallo. Le forze dell'ordine e di sicurezza sono al lavoro per riportare l'area in sicurezza e per verificare le dinamiche effettive del sinistro.