'Viaggio di networking' da La Spezia a Ventimiglia, Raco: "Potrebbe diventare un evento annuale" (Foto)

'Viaggio di networking' da La Spezia a Ventimiglia in treno. L'arrivo è previsto nella città di confine nel pomeriggio odierno verso le 16. L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Liguria, è organizzata dall’associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda-Fare Impresa al Femminile, e consiste in un viaggio in treno, attraverso la Liguria, per fare ‘networking’ tra donne imprenditrici. L’idea di questo “viaggio di networking” è nata a settembre 2024 dopo l’elezione di Patrizia Merlino a presidente nazionale di ASSOPROM, associazione che opera nel mondo del promozionale. Con AIDDA è la prima tappa di un progetto più complicato che si sta studiando a livello nazionale grazie ad ASSOPROM.

"La Liguria, regione splendida sotto tutti i punti di vista, è, però, complicata quando si parla di trasporti e noi come donne imprenditrici ce ne rendiamo conto ogni giorno in qualsiasi ambito. Tutte noi sappiamo che a breve, per chi già non ha iniziato il percorso, dovremo confrontarci con la valutazione Ambientale, Sociale e di Governance (ESG) e di certo l’impatto ambientale che gli spostamenti hanno non è di poco conto" - fa sapere Milena Raco, segretario regionale di Azzurro Donna e assessore al trasporto pubblico locale e servizi sociali del comune di Ventimiglia - "Altro punto alla base di questa idea è stato il recruting di nuove socie e siccome tante volte si è discusso su come cercare di incontrare altre imprenditrici dal levante al ponente, in questa occasione sarà possibile incontrarne tante in una sola giornata. Si ringrazia Trenitalia per aver agevolato nella fattibilità del progetto, l’assessore ai Trasporti di Regione Liguria Marco Scajola e il sindaco della nostra città, Flavio Di Muro, per il patrocinio concesso all’associazione".

"Vi aspettiamo numerosi per dare la giusta risonanza a questo evento senza precedenti" - dice Raco da sempre vicina ai bisogni delle donne - "Sul treno regionale, tutte le donne che saliranno a bordo per l’intera tratta o solo per un tratto avranno l’opportunità di farsi conoscere raccontando sé stesse, la propria attività e confrontandosi con altre imprenditrici in un networking viaggiante. Non è una gitarella da Spezia a Ventimiglia e viceversa ma un modo nuovo per rappresentare le donne e i loro successi personali e imprenditoriali".