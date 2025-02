Sanremo ricorda i partigiani di Bajardo: domenica la commemorazione a Villa Junia

Domenica 2 marzo 2025, alle ore 10:00, si terrà a Villa Junia, in Corso Inglesi a Sanremo, la commemorazione dell’eccidio dei partigiani di Bajardo, avvenuto nel gennaio e febbraio del 1945. L’iniziativa, organizzata dalla sezione ANPI di Sanremo, ricorderà il sacrificio di coloro che persero la vita nella lotta per la libertà, insieme a una vittima civile.

La cerimonia renderà omaggio ai partigiani fucilati per mano nazi-fascista in due tragici episodi avvenuti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro: il 24 gennaio 1945 furono giustiziati Gio Batta Laura (“Paolo”), Luigi Laura (“Gino”), Mario Laura (“Mario”), Silvio Laura (“Antonio”) e Silvestro Polizzi, quest’ultimo una vittima civile. Successivamente, il 12 febbraio 1945, subirono la stessa sorte Renato Borgogno (“Caminito”) e Francesco Donchio (“Franz”).

L'evento, come ogni anno, rappresenta un momento di raccoglimento per la comunità, un'occasione per mantenere viva la memoria della Resistenza e dei suoi protagonisti. L’ANPI invita cittadini, associazioni e istituzioni a partecipare alla cerimonia per rendere omaggio a chi ha combattuto per la libertà e per i valori democratici che oggi ci appartengono.