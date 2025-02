'Impressioni di Luce': dopo il successo ottenuto a Bordighera lo spettacolo torna in scena sabato

Lo spettacolo teatrale 'Impressioni di luce', dopo il successo dell’estate tra le bellezze naturali di Bordighera, torna in scena sabato alle 21, all’interno della rassegna artistica TeatRotary organizzata dal Rotary Club Imperia e Rotaract Club Imperia, nell’affascinante spazio del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare.

Per l’occasione verrà messa in scena una versione rivisitata dalle registe e drammaturghe Fulvia Roggero e Silvia Villa di Teatro x Monet – Teatro delle Dieci. Il pubblico assisterà ad un brillante viaggio teatrale alla scoperta di uomini, donne e artisti che più di 150 anni fa mutarono per sempre la Storia dell'Arte: Gli Impressionisti. Si incontreranno “il Pittore della felicità” Renoir e la prima donna impressionista Berthe Morisot e prenderanno vita creature dipinte che racconteranno in modo divertente le storie di chi le ha create; si darà corpo e voce alle preziose parole di chi ha amato incondizionatamente Claude Monet o ai critici che almeno inizialmente, osteggiarono questa nuova Rivoluzione pittorica. Lo spettatore sarà condotto tra profondità e leggerezza in un originale e suggestivo viaggio nel tempo tra Teatro e Arte.

La rassegna ha scopi benefici: i fondi ricavati saranno destinati a progetti contro il disagio sociale come fornire cibo ai bisognosi e intraprendere azioni a sostegno dei problemi giovanili, come ad esempio gli Hikikomori.