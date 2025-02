Successo per l’incontro tecnico di CNA Imperia sulla digitalizzazione del libretto di impianto termico e novità normative

Grande partecipazione e forte interattività hanno caratterizzato l’incontro tecnico organizzato da CNA Imperia il 26 febbraio 2025 presso la sede di Sanremo. L’evento è stato un’importante occasione di aggiornamento per gli operatori del settore ertmoidraulico, con focus sulla digitalizzazione del libretto di impianto termico, l’interoperabilità tra CAITEL e SIAPEL e le novità introdotte dal Regolamento Fgas 2024/573.

L’incontro ha visto l’intervento di Matteo Moretti, Presidente CNA Liguria Installazione e Impianti, e Luca Falco, Presidente CNA Installazione e Impianti Imperia, che hanno illustrato le nuove disposizioni regionali e nazionali, rispondendo alle numerose domande degli installatori e manutentori presenti.

Un evento partecipato e interattivo

L’iniziativa ha ottenuto un ottimo riscontro sia in termini numerici che per la qualità del confronto, confermando il ruolo di CNA Imperia come punto di riferimento per l’aggiornamento normativo e tecnico del settore. Gli intervenuti hanno espresso interesse e apprezzamento per le informazioni fornite, sottolineando l’importanza della digitalizzazione nella semplificazione delle procedure e nell’efficientamento del lavoro degli impiantisti.

Tuttavia, durante la sessione pratica sull’utilizzo della piattaforma CAITEL, sono emerse alcune criticità operative che potrebbero rendere gli adempimenti più onerosi per gli impiantisti, con un rischio di aggravio nei tempi di compilazione del libretto digitale. CNA Imperia si è impegnata a raccogliere le segnalazioni e a sottoporle al tavolo regionale dedicato, costituito proprio per affrontare le problematiche applicative e individuare soluzioni che rendano l’uso del sistema più efficace e meno impattante per gli operatori del settore.

Luca Falco, nel suo intervento, ha evidenziato le implicazioni operative delle nuove normative e il valore dell’integrazione digitale per il settore:

"L’introduzione della digitalizzazione del libretto di impianto e l’interoperabilità tra CAITEL e SIAPEL rappresentano un passo fondamentale verso una gestione più efficiente e trasparente degli impianti termici. Tuttavia, è fondamentale che questi strumenti siano realmente di supporto alle imprese e non un ulteriore carico burocratico. CNA Imperia porterà avanti le istanze degli impiantisti per migliorare l’usabilità del sistema."

Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia, ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’associazione nel supportare gli operatori:

"Il successo di questo incontro dimostra l’importanza di un’associazione come CNA Imperia, che non solo informa tempestivamente sulle novità normative, ma offre anche momenti di formazione e confronto. Essere parte di CNA significa avere un interlocutore attento e pronto ad accompagnare le imprese nell’evoluzione del settore e nella risoluzione delle criticità operative."

Prossimi passi e supporto continuo

Con la scadenza dell’obbligo di utilizzo del libretto digitale fissata al 5 maggio 2025 per i nuovi accatastamenti e al 1° marzo 2026 per gli aggiornamenti, CNA Imperia continuerà a fornire assistenza alle imprese per garantire una transizione fluida e senza criticità, portando avanti il dialogo con la Regione per migliorare l’operatività del sistema.

Info e supporto: 347 2915873

Email: segreteria@im.cna.it