Ospedaletti, ripristinata la linea internet e telefonica dopo giorni di blackout

Dopo due giorni di disagi, a Ospedaletti è stata finalmente ripristinata la linea internet e telefonica su tutto il territorio comunale. Il guasto, causato dal doppio tranciamento dei cavi della fibra ottica e delle linee di connessione alla centrale TIM di via Cavour, aveva lasciato cittadini, attività commerciali e uffici pubblici senza connessione, creando numerosi problemi.

L’intervento di riparazione, che ha richiesto più tempo del previsto, si è concluso nel primo pomeriggio di oggi, riportando alla normalità le comunicazioni. Il malfunzionamento aveva aggravato una situazione già precaria, considerando che appena dieci giorni prima un’altra interruzione aveva colpito la città a causa di un errore della ditta incaricata dei lavori.

Nonostante il ripristino della rete, resta forte il malcontento tra cittadini e commercianti, preoccupati per la ripetitività di questi episodi e per i disagi subiti. L’Amministrazione comunale ha ribadito la necessità di maggiore attenzione da parte delle aziende che operano sul territorio e ha fatto sapere di essersi attivata per far valere i propri diritti presso le sedi competenti.