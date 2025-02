Al via nell'Imperiese la sostituzioni dei contatori obsoleti: le info di Rivieracqua

Nell'ottica di efficientare l'erogazione del servizio idrico integrato Rivieracqua ha avviato una campagna per la sostituzione dei contatori dell'acqua obsoleti che, in questo momento, interessa il comprensorio imperiese.

Le operazioni sono state affidate alla ditta Edilmac costruzioni srl con sede a Imperia.

Per effettuare il lavoro, non è necessaria la presenza dell'utente, salvo nel caso in cui il contatore si trovi all'interno di una proprietà privata-

Durante l'intervento i tecnici interromperanno l'erogazione idrica per un periodo molto breve e, una volta ripristinata la fornitura, sarà necessario far scorrere l'acqua e verificare la pulizia dei filtri dei rubinetti.

La sostituzione del contatore è gratuita e non richiede la modifica del contratto di fornitura in essere nè la stipula di un nuovo contratto.

Per conferme o chiarimenti in merito è possibile telefonare alla segreteria tecnica del servizio acquedotto di Rivieracqua al numero 0184-537410.