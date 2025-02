Ventimiglia, l’Amministrazione replica al M5S: “Polemiche strumentali e infondate sulla pelle dei bambini”

"Rispetto a presunti e reiterati 'malori e crisi respiratorie tra gli alunni', possiamo confermare essersi registrato un solo caso di un’alunna che è stata prontamente assistita e successivamente affidata ai genitori, e non si conosce ad oggi la causa. Non risultano altre situazioni di malessere riconducibili a problemi strutturali o organizzativi o di aerazione delle aule. Sul piano di emergenza ed evacuazione, le vie di fuga sono state regolarmente segnalate con apposta segnaletica in tutte le aree interessate, garantendo così la sicurezza di alunni e personale come da vigente normativa". Sono le parole dell'Amministrazione comunale di Ventimiglia in risposta alle segnalazioni della locale sezione del Movimento 5 Stelle.

"Non corrisponde al vero - proseguono - che siano presenti solo due bagni. Il centro dispone di un accesso diretto ai bagni della palestra, riservati agli alunni e utilizzabili sotto la supervisione del personale scolastico. Per quanto riguarda invece i moduli prefabbricati, all'interno di queste strutture si svolge regolarmente l’attività̀ didattica di alfabetizzazione, recupero, potenziamento e studio in gruppo per i ragazzi con certificazioni. Anche il momento del pranzo è considerato attività̀ didattica, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti. Rispetto ai problemi di aerazione, pur consapevoli delle difficoltà legate alla situazione, sia la scuola che l’Amministrazione comunale monitorano quotidianamente le condizioni ambientali e lavorano attivamente per individuare e implementare soluzioni adeguate a tutte le problematiche che si presentano. Riteniamo importante, pertanto, garantire un’informazione corretta e trasparente, basata su dati oggettivi e verificabili. Ad oggi non sono pervenute segnalazioni da parte dei genitori".

L’Amministrazione Comunale è in costante contatto con l’Istituzione Scolastica per valutare in itinere ogni problematica che possa emergere in una situazione precaria ed emergenziale come questa, trovando costantemente (e in anticipo rispetto ad attacchi strumentali ed inaccettabili che coinvolgono i ragazzi) soluzioni praticabili: "Ribadiamo con forza che la salute e la sicurezza dei nostri alunni e del personale scolastico rappresentano la nostra priorità̀ assoluta. Insieme all’Istituzione scolastica continuiamo a monitorare costantemente tutte le condizioni per garantire un ambiente protetto e favorevole all’apprendimento. Siamo impegnati a risolvere ogni eventuale problematica con tempestività̀ e attenzione, mettendo sempre al centro il benessere dei nostri studenti".