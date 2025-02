Sanremo, Balestra subentra a Lombardi: "Cambio importante, ma continueremo a lavorare con attenzione per la città" (Foto e video)

Presentato al teatro Tabarin di Sanremo il cambio della guardia in consiglio comunale, con cui Elisa Balestra subentra a Luca Lombardi, che con gli impegni nuovi subentrati con l'assessorato regionale al turismo ha dovuto fare una scelta e rinunciare all'incarico nell'assise sanremese. Alla presentazione sono intervenuti anche il nuovo capogruppo locale Antonino Consiglio e il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.

Proprio Berrino è stato il primo a intervenire: "È un momento importante, perché dopo 15 anni lascia il consiglio comunale Luca Lombardi, e mi sembrava giusto ringraziarlo. Dal 2015 è stato nostro capogruppo. Ora si trova a vivere il ruolo di opposizione in Comune ma al governo della Regione. Ha deciso di dare le dimissioni dal ruolo di consigliere a Sanremo, cedendo il suo posto a Elisa Balestra, a cui auguro buon lavoro". A lui segue il capogruppo Consiglio: "Sicuramente il consiglio perde un uomo di grande esperienza, tenendo alto il livello di FdI. Sono certo che ora come assessore regionale farà un grande lavoro. Accolgo Elisa Balestra, che è sempre stata molto attiva e sono certo faremo un grande lavoro. Sarà già presente al consiglio comunale di giovedì e membro di tre commissioni".

Arriva poi il momento del nuovo assessore, che è pronto a passare il testimone alla collega, senza dimenticare la sua esperienza cittadina: "Con Berrino c'è stata una grande collaborazione politica. Sono con lui da quando si è candidato a sindaco, e da allora sono entrato in Fratelli d'Italia. All'inizio abbiamo avuto difficoltà, ma col lavoro di tutti i nostri uomini siamo cresciuti molto. Con Gianni io sono cresciuto professionalmente, e ora ricopro la carica di assessore regionale. C'è dispiacere per non poter più essere presente come consigliere, ma gli impegni in Regione rendono il tutto complesso. Sono però contento dell'ingresso di Elisa, con cui ho già collaborato in questi anni. Lei è molto preparata sul terzo settore e l'urbanistica, e sono sicuro che questo duo possa fare un grande lavoro. Continueremo a sentirci, in modo da non lasciare la città".

Interviene infine proprio Balestra, che è pronta a raccogliere l'eredità di Lombardi: "Grande onore per me tornare in consiglio comunale. La decisione di Luca è stata sicuramente sofferta, ma sono certa che rimarrà un punto di riferimento. Sono convinta che faremo un ottimo lavoro con Antonino". Elisa Balestra, 33 anni sposata, tre figli, laurea in giurisprudenza, sarà la nuova consigliera comunale di Sanremo. Prima dei non eletti alle scorse elezioni comunali subentra al posto di Luca Lombardi, dallo scorso novembre assessore regionale, che ha rassegnato ufficialmente le dimissioni dal ruolo di consigliere comunale.

Nel corso della presentazione è stata anche comunicata la nomina, da parte del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Matteo Rosso, di Graziano Pedante a responsabile regionale del dipartimento agricoltura del partito.