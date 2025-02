Bordighera: aggressione di Capodanno fuori dal 'Night & Day'', rimesso in libertà il moldavo Cesar Postu

Il Giudice Massimiliano Botti ha rimesso in libertà il 38enne Cesar Postu, il moldavo che la sera dello scorso Capodanno aveva colpito il gestore del bar ‘Night & Day’ di Bordighera, Andrea Oliva, ancora ricoverato in coma all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il giudice ha evidenziato che le gravi lesioni subite da Oliva sono derivate più dall’urto con un paletto metallico sulla strada e non dai colpi subiti da Postu. Nelle motivazioni viene sottolineato che la condotta dell’indagato non è una aggressione ma una reazione ad un atteggiamento minaccioso della vittima, che era in stato di ebrezza alcolica.

Per questo il giudice ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con l’obbligo di firma. Nella misura espressa dal giudice Postu non dovrà allontanarsi dal Comune di Ventimiglia e dovrà presentarsi tre volte la settimana ai Carabinieri della città di confine.