Bordighera: arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il 27enne romeno che ha aggredito Andrea Oliva, il barista è ancora in coma

E’ stato arrestato ieri sera verso le 21, dai Carabinieri di Bordighera, Cezar Postu il giovane di 27 anni che la sera di Capodanno ha colpito con una serie di pugni il 48enne Andrea Oliva, proprietario del bar ‘Night and Day’ di Bordighera.

Il 27enne romeno protagonista dei fatti è ora ai domiciliari con il braccialetto elettronico mentre Oliva è sempre in coma all’ospedale di Pietra Ligure. L’aggressore, regolare sul territorio e con un contratto di lavoro in una officina della città di confine, è chiuso in casa dalla sera di Capodanno, ovvero da quando sono accaduti i fatti.

Cesar Postu

Secondo il romeno, lui era entrato nel bar ed ha raccontato di essere stato insultato ed aggredito verbalmente da Oliva. Una volta uscito se lo è ritrovato davanti ed ha dichiarato di essersi spaventato e di averlo spinto, fuggendo poi via.

"La famiglia è stretta nel dolore per la situazione clinica del parente". Sono le parole di Mauro Casu, avvocato della famiglia. "La notizia dell'arresto - prosegue il legale - per quanto improvvisa è stata non altro che una inevitabile conseguenza del grave delitto posto in essere dall'aggressore del quale ad oggi formalmente non conosciamo neppure le generalità. Ringraziamo la Procura e l'Asl per il lavoro che stanno svolgendo e siamo fiduciosi per il prosieguo del procedimento".