Nicole e Sofia: da Seborga viaggio a Malta sulla resilienza delle api nere e il cambiamento climatico

Nel cuore di un progetto visionario e profondamente umano, Nicole e Sofia si preparano a intraprendere un viaggio che le porterà in giro per l'Europa e fino a Malta, terra il cui stesso nome rievoca il miele e l'antica tradizione apistica. Non si tratta di un viaggio qualsiasi, ma di un'esperienza unica, destinata a lasciare il segno non solo sui paesi che visiteranno, ma anche sugli spettatori che seguiranno questa incredibile avventura attraverso il prossimo documentario della serie che ha già conquistato il pubblico internazionale.

Dopo il successo dei primi due episodi, il terzo documentario della serie sarà trasmesso in anteprima al Cinema Olimpia di Bordighera nel mese di aprile, con un evento speciale rivolto ai bambini delle scuole secondarie di primo grado. Un'occasione imperdibile per avvicinare le nuove generazioni ai temi della sostenibilità, della biodiversità e del cambiamento climatico, attraverso lo sguardo puro e sincero di due bambine che esplorano il mondo senza pregiudizi, ma con immensa curiosità. Il viaggio toccherà alcune delle città più emblematiche d'Europa: Parigi, Lione, Grenoble, Tolone e infine Malta, dove Nicole e Sofia scopriranno una delle ultime razze di api nere non ibride. Il documentario sarà incentrato sull'acqua, un elemento fondamentale per la vita e simbolo stesso dei cambiamenti climatici in corso. Il titolo scelto, "Il governo dell'Acqua", si ispira al celebre libro del Premio Nobel Andrea Rinaldo e porterà alla luce le sfide legate alla gestione delle risorse idriche nel mondo moderno.

Ma questo viaggio non sarà un semplice reportage ambientale. Nicole e Sofia incontreranno politici, ambasciatori, pescatori, apicoltori, agricoltori e persone comuni, tutte portatrici di storie e testimonianze preziose sui loro territori. Sarà un racconto corale, che darà voce a chi vive e lotta per proteggere l'ambiente, senza filtri o giudizi, ma con la spontaneità e la freschezza tipiche dei bambini. Oltre all'aspetto documentaristico, il viaggio sarà anche un'avventura sportiva. Nicole, atleta fin dall'età di tre anni, ha sempre considerato la corsa un simbolo di collaborazione, unione e amicizia tra popoli. Per questo motivo, in ogni tappa del viaggio parteciperà a gare e corse storiche, come quella che a Malta rievoca le corse degli antichi messaggeri, che attraversavano l'isola per avvisare delle incursioni nemiche.

Non solo terra, ma anche mare: grazie alla sua formazione da sub, Nicole ha già avuto modo di esplorare la prima biosfera marina per le coltivazioni sottomarine. A Malta, oltre agli incontri istituzionali con l'Ambasciatore italiano e il Ministro dell'Ambiente, approfondirà il delicato equilibrio tra l'uomo e la natura, scoprendo come l'isola stia affrontando la crisi climatica e le difficoltà dell'apicoltura in un ambiente così densamente popolato. Infine, il viaggio si arricchirà di un ulteriore tassello culturale e storico: a Malta, Nicole sarà scortata dal Sovrano Ordine dei Cavalieri di Malta, riconosciuti dal Vaticano, che le trasmetteranno il valore della loro storia e tradizioni. Un'esperienza che permetterà ai giovani spettatori di comprendere l'importanza della memoria storica e del rispetto delle radici culturali.

Questo progetto non è solo un viaggio, ma un messaggio di speranza e consapevolezza. Le api, la natura, l'acqua e il clima non sono concetti astratti, ma elementi essenziali del nostro presente e futuro. Attraverso il loro sguardo, Nicole e Sofia ci ricordano che proteggere il pianeta è una responsabilità di tutti, e che anche i più piccoli gesti possono fare la differenza.

Il documentario sarà trasmesso in prima TV su piattaforme internazionali, raggiungendo un pubblico sempre più vasto e sensibilizzando le persone alla necessità di ridurre le emissioni di carbonio e proteggere il nostro ecosistema. Con il loro entusiasmo e la loro determinazione, Nicole e Sofia dimostrano che il futuro è nelle mani di chi ha il coraggio di sognare e agire. E il loro viaggio è solo all'inizio.