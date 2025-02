Derby tra Imperia e Sanremese del 15 gennaio scorso: tre 'Daspo' ad altrettanti tifosi dal Questore Lo Iacono

Un 19enne tifoso dell'Imperia non potrà più entrare negli stadi per due anni, dopo essere stato colpito da 'Daspo', ovvero il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Il giovane, che il 15 gennaio scorso stava andando a Sanremo per vedere il derby della formazione nerazzurra contro la Sanremese, aveva sparato un grosso petardo mentre si trovava alla stazione ferroviaria del capoluogo, in attesa del treno diretto a Taggia.

Il petardo, che aveva provocato una forte deflagrazione con un grosso boato, ha provocato paura e smarrimento tra gli ignari passeggeri che erano presenti nello scalo. Nonostante avesse il volto coperto pur tentanto di confondersi in mezzo agli altri tifosi, il 19enne è stato identificato anche grazie alle telecamere di video sorveglianza. Altri due 'Daspo' sono stati comminati ad altrettanti tifosi, pure loro responsabili di intemperanze in occasione di incontri di calcio delle squadre di Sanremo e di Imperia.