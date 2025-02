Taggia: il Comune passa ai buoni elettronici per i propri dipendenti

Con l’inizio del nuovo anno, il Comune di Taggia, ha modificato la modalità di gestione dei buoni pasto attribuiti ai propri dipendenti: dalla modalità cartacea si è infatti passati alla modalità elettronica, attraverso tessere magnetiche emesse dalla ditta Pellegrini Spa.

Gli esercenti convenzionati con l’ente potranno ricevere in pagamento i vecchi buoni cartacei fino e non oltre il 28 febbraio 2025. Dovranno inoltre presentare richiesta di rimborso, come di consueto, entro e non oltre il 31 marzo 2025. Si evidenzia che, oltre tale data, il Comune di Taggia non procederà più a ulteriori rimborsi.

Riguardo a un’eventuale prosecuzione, o a una nuova attivazione del servizio di accettazione dei buoni pasto elettronici, si precisa che l’ente ha già segnalato i propri interlocutori al gestore Pellegrini Spa, ma ogni rapporto dovrà essere instaurato tra l’esercente che ne farà richiesta e la ditta stessa. È possibile reperire ulteriori informazioni al riguardo sul sito www.welfarepellegrini.it.