Ventimiglia: continua la crescita del turismo, oltre 200.000 le presenze nel 2024

Si conclude con un bilancio più che positivo la presenza di turisti in città, con oltre 200.000 presenze in città, equivalenti al +9,20% rispetto al 2023. Secondo l’osservatorio per il turismo di Regione Liguria Ventimiglia è la città che dopo Sanremo, in percentuale, cresce di più: infatti, con un +9,20% si posiziona davanti a Bordighera (+ 3,82%) e Imperia (+0,35%).

“Si tratta di dati incoraggianti che ci riempiono di soddisfazione. Ci spronano ad impegnarci ancora di più, segno che la strada intrapresa è quella giusta e che Ventimiglia sta cambiando, votandosi al turismo nazionale e soprattutto internazionale – commentano il Sindaco Flavio Di Muro e l’Assessore a Turismo Serena Calcopietro.

Infatti, rispetto allo scorso anno, viene registrato un incremento di turisti stranieri, segno che la nostra città viene apprezzata anche all’estero; le scelte dell’Amministrazione sono state molteplici in questo verso, tra cui anche la creazione del nuovo brand turistico “Ventimiglia Porta d’Italia” e la collaborazione con la CARF, la vicina Mentone ed il Principato di Monaco.”