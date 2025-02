Taggia, sopralluogo dell’amministrazione e di Asl 1 Imperiese nel cantiere della nuova Casa di Comunità (Foto)

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità nei locali della stazione ferroviaria del Comune di Taggia. Lunedì scorso, l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Mario Conio, l’assessore Maurizio Negroni, il consigliere Giancarlo Ceresola e la consigliere comunale e regionale Chiara Cerri, ha avuto possibilità di prendere visione dell’andamento del cantiere grazie a un sopralluogo organizzato con l’Asl 1. Ad accompagnare gli amministratori il Direttore Generale Maria Elena Galbusera, il Direttore Sociosanitario Fabrizio Polverini e i tecnici dell’azienda sanitaria locale.

“Sta prendendo vita questo importante e atteso presidio sanitario” commenta il sindaco Mario Conio. “Grazie a questo progetto stiamo ridando vita a spazi inutilizzati con lo scopo di erogare servizi sanitari primari ai cittadini. La struttura sarà infatti uno dei cinque nuovi poliambulatori che andranno a integrare il futuro e moderno sistema sociosanitario provinciale. Un doveroso ringraziamento ad Asl 1 Imperiese e al Gruppo FS Italiane (FS Sistemi Urbani e Rete Ferroviaria Italiana) che ha concesso gli spazi in comodato gratuito.”

“L'obiettivo primario – afferma il Direttore Generale di Asl 1 Dott.sa Maria Elena Galbusera – è quello di potenziare l'assistenza sanitaria in modo da avere sul territorio una serie di strumenti, come Case di Comunità e Ospedali di Comunità, che diventeranno i pilastri del percorso di avvicinamento all'utenza del nostro lavoro quotidiano di professionisti della sanità, per dare risposte rapide e concrete a chi ne ha bisogno. Rinnovo ancora i miei ringraziamenti a RFI, Fs Sistemi Urbani, Ferservizi e Comune di Taggia, per la disponibilità nell'affiancarci e sostenerci nella sfida che riguarda la sanità di oggi e attende la sanità del domani.”

I locali si svilupperanno al secondo piano della struttura, su una superficie di quasi 1600 mq. Sono previsti: 11 ambulatori, tre sale d’attesa e un centro unificato per prenotazioni e accettazioni. Saranno inoltre messi a disposizione spazi per i Medici di Medicina Generale. Il termine ultimo per la realizzazione del fondamentale presidio sanitario, finanziato con fondi Pnrr, è fissato per giugno 2026, ma Asl 1 è fiduciosa in un termine anticipato, verosimilmente entro la fine del 2025. "A poca distanza sorgerà inoltre il nuovo ospedale provinciale. Un'opportunità unica per tutta la nostra comunità, quale baricentro dell'offerta sanitaria in provincia di Imperia," conclude Mario Conio.