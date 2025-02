Pompeiana: con il 'Progetto Simbiosi' divulgazione, ricerca e nuove azioni sul territorio insieme al Crea-Of (Foto)

Con il progetto 'Simbiosi - Insieme alla Natura per il Futuro del Pianeta', finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e realizzato dal Comune di Pompeiana, il 'Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria', l’Istituto Comprensivo di RIva Ligure e San Lorenzo al Mare e l’associazione Praugrande danno il via a un’importante iniziativa per il recupero e la valorizzazione della 'Zona Speciale di Conservazione Natura 2000'.

Dopo la prima fase operativa del progetto, segnata dalla piantumazione delle orchidee spontanee per il ripristino degli habitat di prateria arida, il percorso di Simbiosi prosegue con una forte spinta divulgativa. Attraverso incontri didattici e attività sul campo, il progetto coinvolge scuole e comunità locali per diffondere la conoscenza sugli ecosistemi mediterranei e sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della conservazione ambientale.

Approfondimenti scientifici e sopralluoghi operativi

Nei giorni scorsi, presso il Centro di Ricerca CREA-OF di Sanremo, si sono tenuti diversi incontri con esperti del settore per definire lo stato di avanzamento del progetto e le prossime fasi operative. La scorsa settimana, un team di ricercatori ha effettuato un sopralluogo nei siti di intervento per geolocalizzare e delimitare le aree che saranno recintate, garantendo così una protezione efficace degli habitat sensibili. L’analisi in campo ha permesso di stabilire con precisione l’estensione e la posizione delle recinzioni, fondamentali per la salvaguardia delle specie protette.

Attività divulgative con le scuole

Il 3 febbraio scorso, il progetto ha aperto le sue porte agli studenti dell’Istituto 'Pastonchi' di Riva Ligure, protagonisti di un incontro al CREA-OF. Durante la giornata, gli studenti hanno scoperto il valore delle orchidee spontanee, grazie a una lezione approfondita sulla loro biologia e sul ruolo ecologico che svolgono negli habitat di prateria arida. A seguire, hanno partecipato a una dimostrazione in laboratorio sulla semina in vitro, una tecnica essenziale per la conservazione delle specie più vulnerabili.

"Ringraziamento Barbara Ruffoni, dirigente di ricerca CREA Orticoltura e Florovivaismo e responsabile della sede di Sanremo e al Dr. Andrea Volante, ricercatore del CREA-OF - dicono gli organizzatori - per il loro prezioso impegno nel progetto e nelle azioni di divulgazione messe in atto sul territorio, grazie anche al prezioso intervento della Dott.ssa Patrizia Gavagnin, coordinatrice delle attività relative alle specie faunistiche. Un Team che sta contribuendo a diffondere conoscenze fondamentali sulla conservazione della biodiversità.

Il successo dell'iniziativa ha portato alla programmazione di un secondo incontro, avvenuto lunedì 17 febbraio, presso il CREA di Sanremo, durante il quale un’altra classe dello stesso istituto ha partecipato con interesse alle medesime attività formative".

Un patrimonio da proteggere e valorizzare

Il progetto Simbiosi continua il suo percorso di ricerca, tutela e sensibilizzazione, documentando ogni fase con fotografie, materiali didattici e dati scientifici a disposizione dei partner e della comunità. La collaborazione con enti di ricerca di prestigio, come il CREA, e il coinvolgimento delle scuole rappresentano un pilastro fondamentale per la diffusione della cultura ambientale e la formazione delle nuove generazioni.