Inserimento lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale, Amaie Energia e Servizi in prima linea

Amaie Energia e Servizi partecipa con successo al progetto "RivoluzioneAmbientale2" finalizzato alla realizzazione di interventi integrati per favorire l’inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale

Il progetto di inclusione sociale denominato "#Rivoluzioneambientale2", che vede la partecipazione come capofila del Centro Solidarieta' l'Ancora, in partnership appunto con Amaie Energia e Servizi e il Centro Pastore, è a valere sul FSE+ 2021-2027 Regione Liguria approvato con DGR. n. 720/2024 - "Abilità al Plurale 3" (di recente ampliato come dotazione finanziaria con DGR. n. 73 del 06/02/2025).

Il progetto ha ricevuto un ottimo punteggio ed il contributo ammissibile e finanziato é pari ad euro 477.666.



"Partecipare a progetti di intervento integrato per l’inserimento socio-lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale, spiega Sergio Tommasini, Presidente di Amaie Energia, è un passo fondamentale verso una società più equa, inclusiva e sostenibile. Oltre ai benefici individuali per i destinatari, questi interventi rafforzano la coesione sociale e contribuiscono allo sviluppo economico e culturale del territorio. Ringrazio la cooperativa sociale L'Ancora ed il Centro Pastore per l'opportunità di partecipare attivamente a questo progetto".



"Le aziende che partecipano a questi interventi dimostrano un forte impegno nella responsabilità sociale d’impresa, dichiara Luca Pesce, Direttore Generale di Amaie Energia, migliorando la propria immagine e contribuendo attivamente alla crescita della comunità. Inoltre, l’inserimento di persone svantaggiate può portare a una maggiore diversità e arricchimento nel luogo di lavoro".



"Questi progetti favoriscono la cooperazione tra enti pubblici, imprese e organizzazioni del terzo settore, evidenzia Leonardo Perotto Ghi, Responsabile del Personale di Amaie Energia, creando una rete di supporto efficace e sostenibile. Un approccio integrato è essenziale per affrontare le molteplici sfide legate all'inserimento socio-lavorativo".



Marco Boeri, Presidente della cooperativa sociale L'Ancora: "La prima edizione di Rivoluzione ambientale, terminata lo scorso anno, è stata un successo sia dal punto di vista sociale che da quello occupazionale e questo è sicuramente legato al fatto che le imprese partner non sono solo fruitrici delle competenze acquisite dagli utenti ma sono coinvolte profondamente in tutte le fasi del progetto, dall'ideazione alla selezione e alla docenza, dal tutoraggio all'assunzione finale".

"Nelle prossime settimane verrà pubblicato il bando, con caratteristiche di concorso pubblico, per la selezione di 40 persone, conclude Mario Casella, titolare del Centro Provinciale di Formazione Professionale "G. Pastore": appartenenti a fasce deboli della società e a rischio emarginazione, che verranno destinate a tre percorsi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo (tirocinio di 6 mesi presso aziende del territorio). Il progetto prevede l'orientamento degli utenti verso due corsi per Operatore ecologico e uno per Manutentore del verde, prima della fase di tirocinio in azienda. Il corso che formerà 15 operatori ecologici sarà fucina di professionalità da impiegare sul territorio sanremese. Di questi, i 12 allievi posizionati più in alto in graduatoria, saranno assunti con contratto di 6 mesi part-time 24 ore settimanali da AMAIE Energia e Servizi per potenziare il servizio di pulizia e mantenimento del decoro del centro cittadino."