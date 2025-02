Ventimiglia, prorogato il bando per il servizio civile anche in Croce Verde Intemelia

Anche per la Croce Verde Intemelia di Ventimiglia è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande al Bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale.

La Croce Verde Intemelia Odv Anpas di Ventimiglia è un’organizzazione di volontariato impegnata nel soccorso e nell’assistenza sanitaria sul territorio. Requisiti: età compresa tra 18 e 28 anni, motivazione e impegno, disponibilità a dedicare 12 mesi al Servizio Civile

L’offerta prevede:

-Formazione professionale: Acquisirai competenze nel soccorso sanitario, gestione delle emergenze e supporto alla comunità.

– Esperienza sul campo: Sarai coinvolto attivamente nelle attività quotidiane, contribuendo al benessere della tua comunità.

– Compensazione mensile: Riceverai un compenso mensile di €507,30

– Orario settimanale: Lavorerai 25 ore a settimana, permettendoti di conciliare il servizio civile con altri impegni.

"Cerchiamo giovani motivati, desiderosi di mettersi in gioco e di fare la differenza. Non è richiesta esperienza pregressa, solo passione per l’aiuto agli altri e voglia di vivere un’avventura che ti arricchirà personalmente e ti permetterà di crescere come individuo, lavorare a stretto contatto con professionisti del settore e costruire relazioni significative con i tuoi compagni di servizio Il nostro programma ha una durata di 12 mesi, durante i quali avrai l’opportunità di contribuire attivamente alla nostra missione. Hai tempo fino alle 14 del 27 febbraio 2025 per candidarti ed è possibile solo per giovani in possesso di Spid".

Per ulteriori informazioni, contattare il 0184351175 email a info@croceverdeintemelia.com o ci si può recare in P.za XX settembre 8 a Ventimiglia.