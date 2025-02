Sanremo: sopralluogo dell'Amministrazione in via Martiri per attraversamenti pedonali rialzati e illuminazione

"In un'ottica di reciproca collaborazione al fine di rendere più vivibile il 'nostro' quartiere, il direttivo ha partecipato al sopralluogo in via Martiri della Libertà, svolto da alcuni delegati dell'amministrazione comunale e dal comandante della polizia municipale".

Interviene in questo modo il Comitato di quartiere Mba (Martiri, Borgo Agosti) che prosegue: "I temi affrontati sono stati diversi: dalla previsione di attraversamenti pedonali rialzati alle diverse problematiche legate all'illuminazione. Abbiamo avanzato una serie di richieste che hanno trovato una buona risposta da parte dei nostri interlocutori".

"Vogliamo quindi ringraziare i partecipanti all'incontro - termina il Comitato - ed, in particolare modo il vice sindaco Fellegara, gli assessori Moscato e Donzella ed il Comandante della polizia municipale Asconio per la loro sensibilità per cercare di fare fronte alle richieste e proposte da noi esternare".