Sanremo: la settimana d’oro del mattone in riviera. Affitti e vendite da record durante il Festival

Per spettatori fedeli e appassionati è considerata la "Settimana Santa", per le agenzie immobiliari rappresenta una miniera d’oro che, per cinque giorni (percepiti sette), non smette di generare ricchezza. L’impatto del Festival di Sanremo non si fa sentire - in senso letterale - solo sulle note delle canzoni dell’Ariston, ma fa anche eco sul bilancio del mercato immobiliare locale, con guadagni record per chi possiede immobili nella Città dei Fiori. Ma ora che il sipario è appena calato, resta da chiedersi: quanto ha guadagnato Sanremo tra acquisti e locazioni?

Presa d’assalto prima, durante e dopo la kermesse canora, la città ligure è stata al centro di un vero e proprio tormentone immobiliare, con una domanda crescente di alloggi a breve termine. Tanto che «le prenotazioni partono già da settembre con tariffe fino al 50% in più rispetto alla media stagionale. Un bilocale, che solitamente si affitta a 100 euro a notte, nelle settimane a ridosso del Festival supera facilmente i 300 euro. Il trilocale tocca punte di 500 euro a notte. Mentre ville e appartamenti di lusso con vista mare raggiungono i 1.000 euro a notte» fa sapere Raffele De Fiore, executive manager e titolare di dieci punti vendita Tempocasa in Liguria di cui uno a Sanremo, appunto.

Non solo affitti brevi, però. Anche l’interesse per l’acquisto di seconde case e per gli investimenti immobiliari ha continuato la corsa al rialzo, con una forte richiesta di immobili di fascia medio-alta. «Sanremo ha il vantaggio di avere un clima temperato tutto l’anno, motivo per cui nel 2024 il 42% delle compravendite realizzate ha riguardato case vacanza, mentre il 26% è stato in funzione dell’affitto a terzi. La maggior parte delle transazioni ha interessato i bilocali (38%), seguiti dai trilocali con il 26% delle scelte. Particolarmente apprezzati gli appartamenti con terrazzo e vista mare, che hanno rappresentato il 18% degli acquisti. Per quanto riguarda i prezzi di vendita, questi variano da 3.500 a 4.000 euro al metro quadro nelle zone dei Tre Ponti, La Brezza e Foce, mentre in quelle più esterne, come Ospedale e Borgo Baragallo, si trovano immobili anche a meno di 2.000 euro al metro quadro. Nella zona del Porto sono disponibili anche soluzioni di pregio, con quotazioni che spesso superano i 4.200 euro al metro quadro» continua.

E a proposito della riqualificazione dell’intera zona del Porto Vecchio, De Fiore aggiunge: «un progetto ben gestito può portare vantaggi urbanistici ed economici, con conseguenze positive anche sul mercato immobiliare. Restituire nuova vita a un’area storica la renderebbe più attrattiva per residenti, turisti e investitori, rafforzando l’immagine di Sanremo come meta di lusso. La creazione di nuove strutture residenziali e commerciali potrebbe stimolare la domanda immobiliare, trasformando la zona in una location esclusiva vista mare. Spazi verdi e infrastrutture moderne migliorerebbero la qualità della vita, rendendo l’area più sostenibile e appetibile. Un maggiore afflusso turistico e nuovi investimenti darebbero impulso all’economia locale, facendo lievitare il valore degli immobili. Tuttavia, costi elevati e la necessità di preservare l’identità storica della zona restano sfide centrali: il rischio è uno sviluppo dissonante con il contesto urbano».

Insomma, il Festival della Canzone Italiana è finito, ma il suo impatto si fa sentire ben oltre le note sul palco dell’Ariston. Per il mercato immobiliare della città il bilancio è più che positivo e le prospettive per il futuro restano decisamente promettenti.