Sanremo: invio preavvisi di diniego per il bando ‘assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione’

Il Settore Ambito Sociale di Sanremo informa che gli uffici stanno provvedendo all'invio dei preavvisi di diniego per le domande relative al bando “assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione”.

All'interno delle lettere di preavviso sono indicati i motivi che porterebbero al diniego della domanda e le richieste di integrazioni documentali necessarie per procedere alla procedibilità della domanda. Le comunicazioni verranno inviate via mail dall'indirizzo del comune (comune.sanremo@legalmail.it) al contatto e-mail utilizzato per inviare la domanda. Pertanto è necessario che gli interessati monitorino la propria casella di posta elettronica per verificare di aver ricevuto la comunicazione e poter così riscontrare entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. I richiedenti che non abbiano utilizzato una mail riceveranno la lettera tramite raccomandata. La mancata risposta comporta il diniego del beneficio.



In basso l'elenco in Pdf