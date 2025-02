Questura di Imperia e Ok Club insieme per un corso di difesa personale rivolto alle donne

Dalla collaborazione tra la Questura di Imperia e l'associazione sportiva dilettantistica OK Club Imperia, nasce l'idea di un Corso di Difesa Personale rivolto alle donne. Il corso, della durata di 10 lezioni, sarà tenuto da tecnici abilitati FIJLKAM all’insegnamento del Metodo Globale Autodifesa, la prima lezione, teorica, si svolgerà il 5 marzo alla Questura di Imperia dalle 19:30 alle 20:30 e riguarderà gli aspetti legali e psicologici legati alla legittima difesa.

Le altre lezioni, di carattere pratico, si terranno ogni mercoledì dal 12 marzo al 7 maggio dalle 19:30 alle 21, nella sede dell'OK Club in via XXV Aprile 72 ad Imperia. La violenza sulle donne è purtroppo un fatto tristemente ricorrente, un fenomeno drammatico ancora molto radicato anche nel mondo occidentale. La proposta di un Corso di Difesa Personale Femminile nasce dalla considerazione che "la sicurezza è frutto della capacità di percepire in ogni momento il potenziale pericolo". È molto importante favorire l'acquisizione di un corretto atteggiamento mentale, a cui far seguire l’innalzamento della soglia di vigilanza al fine di prevedere i possibili rischi. La Difesa Personale è basata appunto sulla capacità di prevenire acquisendo la consapevolezza delle proprie potenzialità. L'approccio all'insegnamento di Difesa Personale è basato sullo studio di tecniche semplici ma efficaci, applicabili da chiunque, anche senza aver avuto precedenti esperienze marziali o sportive.

Il metodo non si basa su schemi rigidi e prestabiliti di modo che si possa adattare di volta in volta alle varie situazioni; quindi, non ci sarà una difesa personale in assoluto, ma un modo di lavorare, che funga da mezzo per apprenderla. Il corso verrà erogato a titolo gratuito, salvo spese assicurative per un massimo di 35 discenti.

L’iscrizione sarà possibile presso i locali dell’associazione in via XXV Aprile 72 ad Imperia del lunedì al sabato dalle 17:30 alle 19, oppure contattando i seguenti numeri: maestro Franco Viani 3356770806 e maestro Daniele Berghi 3384906187.