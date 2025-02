Olio: Alessandro Piana "Riconoscimento Igp all’oliva Taggiasca traguardo fondamentale per il territorio"

Il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana, è intervenuto oggi a Roma al convegno “Olio di oliva, dalla tradizione al futuro”, importante occasione di confronto sul settore olivicolo. Tra i temi trattati, l’analisi dei numeri dell’olivicoltura e il Piano Olivicolo Nazionale, con l’obiettivo di potenziare la produzione attraverso il recupero degli uliveti e la valorizzazione delle aziende agricole, che devono sempre più assumere una dimensione imprenditoriale.

“Nel mio intervento ho ribadito l’importanza della valorizzazione della filiera olivicola e del riconoscimento dell’IGP per l’Oliva Taggiasca Ligure in Salamoia - ha spiegato Piana, che ha sottolineato l’elevato standard qualitativo dell’olio ligure e l’importanza di aumentare la produzione per competere sui mercati - Il riconoscimento IGP rappresenta un traguardo fondamentale per il nostro territorio e per i produttori, perché tutela una tradizione secolare, garantisce maggiore competitività sui mercati e contribuisce alla salvaguardia del paesaggio rurale ligure - ha aggiunto Piana -. Chiediamo che il percorso venga finalmente accelerato, perché dopo anni di lavoro e risposte puntuali alle richieste della Commissione Europea, il dossier è completo ed esaustivo. Ora serve un impegno concreto affinché si arrivi alla decisione finale nel più breve tempo possibile".



Durante il convegno il vice presidente ha inoltre sottolineato la necessità di un’azione coordinata tra istituzioni e produttori per rafforzare la filiera olivicola, aumentando la superficie produttiva e valorizzando l’eccellenza dell’olio ligure a livello nazionale e internazionale. Regione Liguria conferma il proprio impegno per la valorizzazione dell’olivicoltura, settore chiave dell’economia agricola e dell’identità del territorio. Proprio oggi, a Roma, Piana incontrerà il Sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra per un confronto dedicato alla questione dell’IGP Taggiasca, con l’obiettivo di accelerare il percorso verso il riconoscimento definitivo. Domani, invece, sempre a Roma, il vice presidente, incontrerà il sottosegretario all’ Agricoltura Luigi D’Eramo.