Amélie Nothomb per la prima volta al Teatro del Casinò di Sanremo per la prima presentazione in Italia del nuovo libro

Dopo il Festival di Sanremo i grandi eventi a Sanremo. Mercoledì 26 febbraio alle 16.30, al Teatro dell’ Opera del Casinò, sarà ospite per la prima volta una delle scrittrici più celebri e affascinanti del panorama letterario internazionale, Amélie Nothomb. L' autrice belga conosciuta per la sua prosa brillante e profondamente emotiva, presenterà per la prima volta in Italia il suo nuovo libro 'L'impossibile ritorno' (ed. Voland), in un incontro esclusivo che avrà luogo all' interno della storica rassegna dei Martedì Letterari.

L'evento vedrà una conversazione tra la scrittrice, Marzia Taruffi, Sara Di Vittori e Francesca Rotta Gentile che, già nel mese di aprile 2024, ebbe l'intuizione di invitare Amélie Nothomb a Sanremo e dopo un instancabile impegno è riuscita ad aprile scorso a definire un incontro che promette di essere indimenticabile. Durante l' intervista che toccherà i temi del nuovo libro e dell' universo letterario della Nothomb , il pubblico avrà la possibilità di scoprire la genesi e le riflessioni che hanno ispirato questo straordinario libro.

L' incontro sarà arricchito dalle domande e dalla traduzione dal francese a cura di Sara Di Vittori, stimata docente di francese del Liceo Cassini che renderà ancora più accessibile l' esperienza per i partecipanti italiani. A rendere ancora più coinvolgente la serata , ci saranno letture scelte dal libro con la partecipazione degli studenti del Liceo Cassini e dell' Istituto Colombo che daranno voce ai passaggi più significativi dell' opera.