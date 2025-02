Sanremo: il Comune parteciperà al bando europeo ‘Dall’uomo preistorico al Festival di Sanremo’

‘Dall’uomo preistorico al Festival di Sanremo’: è questo il tema del bando al quale l’Amministrazione Comunale ha deciso di partecipare, nell’ambito del progetto di divulgazione del patrimonio della città, attuabile mediante le attività sinergiche, la valorizzazione dei siti esistenti (Museo Civico, Villa Luca di Coldirodi), la programmazione annuale di eventi e manifestazioni culturali, con l’adozione di un modello di gestione sostenibile, duraturo nel tempo ed organizzativo virtuoso e sostenibile.

Palazzo Bellevue, con l’Amministrazione guidata dal Sindaco Alessandro Mager, ha espresso nelle proprie linee di mandato e nei successivi documenti di programmazione l’interesse a monitorare ed intercettare i bandi comunitari nell’ottica dello sviluppo di tutte le potenzialità di finanziamento e supporto allo sviluppo della città.

Proprio per questo ha deciso di partecipare al bando nazionale per la comunicazione strategica e branding di valorizzazione culturale e territoriale, pubblicato dalla ‘Fondazione Italia Patria della Bellezza ETS’, la cui mission è l’identificazione, il sostegno e la crescita di realtà virtuose che operano nei territori con progetti di tutela, valorizzazione e creazione di bellezza, attraverso l’impiego di programmi di finanziamento e supporto professionale focalizzati su attività di di comunicazione, promozione e branding per i progetti selezionati.

L’Amministrazione matuziana ha manifestato la volontà di sviluppare un progetto strategico continuativo di valorizzazione del Patrimonio archeologico, storico, artistico culturale della città per il quinquennio 2024-2029 e, proprio per questo ha presentato il progetto cultura ‘Dall’uomo preistorico al Festival di Sanremo’. Proporrà di coinvolgere attivamente partner (Comitato Scientifico Tecnico, liberi professionisti), una rete di sviluppo del progetto (Istituzioni scolastiche, giovani e studenti, associazioni di categoria e disabili, volontari civici comunali e la comunità locale), nonché i visitatori nazionali ed internazionali della città.

Il bando potrà portare a tre finanziamenti da 20.000 euro ciascuno.