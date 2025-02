Incidente stradale, questa sera a Bordighera sulla via Aurelia. Un uomo di circa 50 anni è caduto con lo scooter, centrando un cartello stradale alla rotatoria nella zona di via Pasteur.

L’uomo è stato soccorso dal personale medico del 118, da un’ambulanza e dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire i soccorsi.