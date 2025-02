Ospedaletti: situazioni di degrado, Taggiasco punta l'indice contro l'Amministrazione "Invece di agire si vanta di cose fatte in passato" (Foto)

"Invece di agire concretamente, l'Amministrazione continua a vantarsi senza considerare ciò che è stato fatto in passato. Dopo l’ultimo consiglio comunale, che non ha portato nulla di nuovo, ho osservato l’arroganza con cui si vanta di cause vinte, senza mai rivolgere un grazie al vecchio sindaco Blancardi, presente tra il pubblico. È lui che avrebbe effettivamente vinto la causa, sebbene, ovviamente, tutto sia stato fatto per il bene del paese".

Interviene duramente il consigliere di opposizione, Maurizio Taggiasco, evidenziando una serie di situazioni di degrado ad Ospedaletti. "Mi sembra - prosegue - che ciò che loro fanno ora non sia altro che una copia di ciò che era già stato fatto, con ben poco di nuovo. Eppure, le problematiche che venivano sollevate allora sembrano persistere, come il degrado che oggi ancora si nota. Allego alcune foto che avevo già pubblicato in passato, ma come si può vedere, nulla è stato fatto per migliorare la situazione, anzi, in alcuni casi è persino peggiorata. Dall’otturazione dei tombini, ai lampioni mancanti, alla pulizia delle strade e delle scalinate nella parte superiore del paese".

"Guardando poi al nostro bellissimo 'Gallo Nero' - termina Taggiasco che produce a corredo una serie di fotografie - nessun euro è stato investito per la sua ristrutturazione. E infine, ci si chiede quale sia il criterio per la disposizione dei nuovi gettacarta, messi addirittura uno vicino all’altro in alcuni punti, mentre in altre zone non c’è nemmeno uno. Concluderei con il campetto di Vallegrande, che trovo vergognoso: in tutto questo tempo non è stato possibile trovare una soluzione per dare la possibilità a dei ragazzi di poter giocare in sicurezza, invece di farlo in mezzo a una strada. Si parla tanto di integrare i giovani nello sport, che è salute e aggregazione, ma le risposte che si stanno dando sono inutili. Sono anni che si va avanti tra accordi e bandi, ma ad oggi l’unica certezza è che i ragazzi continuano a giocare in mezzo a una strada".